張大千弟子後人捐645藏品予成都政府 (20:45)

張大千生於四川內江、卒於台灣，是20世紀中國畫壇的傳奇人物之一，獲西方藝壇讚為「東方之筆」，今年恰逢其誕辰120周年。

孫凱表示，張大千的詩篇都表達對故鄉的思念，他說張大千是四川人，要「落葉歸根」，將這批藏品捐贈成都市政府是為了完成張大千未了的鄉愁。他認為這些藏品及修建成都張大千藝術博物館，能促進兩岸中國傳統文化的交流，加深年輕人對中國本土繪畫史的認識。現年70歲的他也將參與博物館的建設工作，博物館預計兩年後便能對外開放。

據悉，捐贈的藏品中，被張大千稱為「無價」的粉本共384件，其私人書信、印章、文房物品等共227件，更有數十件珍貴的繪畫及書法作品、珂羅版收藏品、繪畫複製品等。

成都市文化廣電旅遊局副局長林錦泉表示，藏品是博物館的基礎，此次捐贈的藏品都極具藝術和研究價值。

（中新社）

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