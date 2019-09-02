路透社：所羅門群島最快本周決定是否「棄台投陸」 (15:50)

太平洋島國所羅門群島1983年承認台灣，如今該國可能成為中國一個重要籌碼，中國試圖搶走這個台灣邦交國，若所羅門群島與中國建交，台灣的邦交國將只剩下16國。

所羅門群島外交委員會主席凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）向路透社說：「當前政府肯定有改變（外交關係）的想法……政府在這方面投入的金額，相當於說明一切。」報道指出，所羅門群島8名部長及總理8月中曾前往北京訪問，此前還有一個負責評估台灣關係的工作小組前往與中國建交的太平洋國家訪問。凱尼洛雷亞說：「不難想像最後這支特別小組將提供何種建議。」他的外交委員會將檢視相關建議。

報道指出，這個小組最快本周提出外交建議，一名不願公開身分的國會議員表示，小組及訪問中國的部長們都傾向與中國建交，但也不排除會有意外結果。所羅門群島中國友好協會表示，協會對政府相關討論並不知情，但看起來政府對此事意見分歧。

民進黨立委羅致政則將事件與香港局勢拉上關係，「香港的局勢愈亂，會逼大陸不得不或必須對台灣出手，可能出手的對象就是台灣的外交戰場」。

（路透社/中央社）

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