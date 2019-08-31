【逃犯條例】《環時》社評：路透社假新聞搞輿論戰　 煽動示威者對抗中央 (17:42)

路透社昨日（30日）報道稱，特首林鄭月娥早前曾向北京交報告，審視民間要求撤回修訂《逃犯條例》等五大訴求，全遭中央政府否決。內地官媒《環球時報》今日（31日）發表題為<路透社用假新聞搞輿論戰，這是恥辱>的社評，批評路透社「編造假新聞」，是要「煽動激進示威者更明確地對抗中央」。
《環球時報》社評指出，據該報了解，路透社的報道「完全是一個假新聞」，是精心構置了一個陷阱，利用如8月7日在深圳召開的香港局勢座談會，將假新聞與該個真座談會編織在一起，移花接木，編出似是而非的消息。
社評又指出，這是一次無恥的輿論戰，批評路透社承認它沒有看到特首這份報告，把這則爆炸性消息建立在三個不具名消息來源上。「如此重大的事情，路透社用這種方法拋出消息，搞出三個不具名信源，讓人聯想到香港街頭每每出現的『蒙面施暴』。」
社評稱，路透社此時編造中央拒絕港府向示威者妥協的假新聞，是要煽動激進示威者更明確地對抗中央，推動香港當前的騷亂在政治指向上進一步升級，給香港事態加注新的破壞性能量。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 環球時報 路透社