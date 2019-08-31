【逃犯條例】《人民日報》海外版：特區政府要敢用法律手段拘違法暴力者 (11:06)

文章寫道，兩個多月以來，香港街頭暴力不斷升級、「黑色恐怖」四處蔓延，粗暴踐踏法治和社會秩序，危害市民生命財產和正常生活，嚴重破壞香港穩定繁榮，公然挑戰「一國兩制」原則底線。如果任其遷延發展，香港就有沉淪之虞。文章稱，對香港激進分子公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任。

文章強調，暴力禍港分子的犯罪行徑，必須堅決依法打擊，毫不手軟。法治精神是香港社會最重要的核心價值之一，不容褻瀆。對於任何損害香港法治的言行，必須人人共討之。

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