王全璋妻子李文足監獄探夫　隨行友人遇襲手機被搶 (23:30)

上午8時30分左右，李文足和王峭嶺、原珊珊等來到臨沂監獄北門會見室，李文足獲准入內會見王全璋，王峭嶺、原珊珊在外面等候時，手機被不明身分的大漢強搶，其中原珊珊的手機在爭奪中被毁壞，王峭嶺的手機則被搶走。李文足的父親阻止對方搶手機時也被打傷。她們報警後沒見警察出現。

至10時許李文足探監後出來，她們第二次報警，警察才到場，眾人指認搶手機的大漢時，對方拔足逃跑，警察未能追上。中午12時左右，李文足等分頭到臨沂蘭山區西郊派出所報案，卻發現搶她們手機的人在院子裏。那人躲進備警室並鎖上門。陪同的女警解釋，那是派出所的宿舍。王峭嶺問做筆錄的警員「這是你們的朋友？」對方說：「都是朋友，你們也是我們的朋友。」後來，王峭岭的手機被警察要回，但原珊珊的受案回執則等了4小時才拿到。

（維權網/ twitter）

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