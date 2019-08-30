浙江「滴滴順風車司機殺人案」兇手伏法 (20:00)

案發於去年8月發生。26歲的鍾元因嗜賭欠債，企圖搶劫女乘客，他準備了尖刀、頭套和膠帶等作案工具，駕駛「川A31J0Z」的私家車尋覓目標。去年8月23日10時許，鍾元曾接到女乘客林×的訂單，因行為反常，林×提前下車，未能成事。

翌日9時許，鍾元接到19歲女乘客趙××的訂單，他把趙女載到山邊綑綁強姦，將其手機支付寶帳戶中的9000元人民幣轉入自己的銀行帳戶。鍾元其後殺死趙女並拋屍懸崖，棄車逃離，翌日被捕。案件去年11月8日起訴，今年1月4日開庭審理，2月1日一審判處鍾元死刑。

該案發生後，滴滴順風車服務一度暫停。直至上月17日，滴滴順風車在停運325日之後公布整改期間的階段安全產品方案，表示將推出女性專屬保護計劃，通過滴滴順風車女性安全助手，女乘客和女車主可以看到合乘用戶的一系列信息：如當前接單車主駕齡、車齡，通過人臉識別的具體時間等。而在長距離出行等特殊情況下，平台也會要求合乘用戶作多次人臉識別，提醒女性用戶開啓行程分享，並自動為行程錄音等。

（溫州法院微信公號/新浪網）

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