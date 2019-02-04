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【逃犯條例】新華社時評：一國兩制底線不容觸碰　人民日報：暴徒在砸香港人飯碗 (10:46)

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，新華社今（30日）發表題為〈「一國兩制」原則底線絕不容許觸碰〉時評，指出「反中亂港」分子與外部勢力深度勾結，有組織、有預謀通過製造社會動亂，意圖摧毁港府管治權威，奪取香港管治權，又企圖通過製造香港亂局牽制整個中國，甚至妄想將「顏色革命」滲透到內地。《人民日報》海外版今亦發表評論文章，指香港示威引發出經濟風暴，激進示威者更摧毀幾代人的奮鬥成果，反暴制亂勢在必行。

新華社時評指出，持續的暴力亂象使香港面臨回歸以來最嚴峻局面，「一國兩制」原則底線不斷被挑戰，國家主權、安全和發展利益受威脅，認為要挽救香港、守護市民根本利益，必須剷除破壞「一國兩制」的毒瘤，重申任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許，有關違法犯罪活動必被依法追究、予以懲治。

《人民日報》海外版暴徒在砸香港人飯碗的文章，引述政府統計處的數據及財政司長陳茂波的網誌，指出現時香港經濟因示威活動下滑，加上立法會會議受阻，多項工務工程撥款受到拖延，形容「這股經濟風暴正在砸掉越來越多香港人的飯碗」。文章又批評，有激進示威者為了一己之私，正摧毀幾代人奮鬥所得的根基和家業，認為「創業不容易，毀業很簡單」，若暴力不止，香港「有再好的家底也會被掏空」，呼籲香港人以協商代替衝突、以對話代替拳頭，才能覓到出路。

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