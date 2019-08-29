國防部：駐港部隊堅定捍衛香港長期繁榮穩定 (22:25)

解放軍駐港部隊今日淩晨完成第22次輪換。任國強說，這次輪換是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於「香港駐軍人員實行輪換制度」的規定，經中央軍委批准的年度正常例行行動。任國強表示，今次輪換時間與往年大體一致，是根據中央軍委命令和香港特別行政區防務的需要確定。下一步，駐香港部隊將按照年度計劃，開展正常的執勤和軍事訓練，依法履行香港防務職責。

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他說，需要強調的是，駐港部隊堅決聽從黨中央、中央軍委指揮，有決心、有信心、有能力履行好駐軍法賦予的職責使命，守護香港長期繁榮穩定和長治久安。

被問到近日武警部隊在深圳活動是否與當前香港局勢有關、武警部隊是否只有在全國人大常委會宣布香港進入緊急狀態的情況下才會出動，任國強表示，據了解，這是武警部隊年度訓練計劃內容，主要是檢驗部隊跨區機動、維護社會穩定的實際能力。他說，類似這樣的例行訓練，武警部隊每年都有。

（國防部網站）

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