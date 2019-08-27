【逃犯條例】G7閉幕撐港自治　外交部：請勿居心叵測多管閒事 (16:39)

G7峰會昨日（26日）閉幕發表聲明，表示G7與會領袖支持1984年《中英聯合聲明》所定下的香港自治，呼籲避免暴力。在北京，外交部發言人耿爽今日（27日）在例行記者會上，形容有關聲明是對香港事務「說三道四」和「指手畫腳」，對此表示強烈不滿和堅決反對，強調香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人無權干預。
外交部稱，香港遊行示威和暴力活動已持續兩個多月，香港的法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到嚴重衝擊，「沒有人比包括香港市民在內的中國人民更關心香港的繁榮穩定，我們自己的事情我們會處理好，請七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。
外交部又指出，《中英聯合聲明》終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。「隨著香港回歸祖國，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借中英聯合聲明干涉香港事務」。
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