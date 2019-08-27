在華被拘逾7月　澳洲外交部：楊恆均被北京正式以間諜罪拘捕 (16:16)

耿爽又稱中國強烈不滿澳洲就案件所發表的聲明，強調中國是法治國家，澳洲應切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中國當局依法辦案。

【10:13】澳洲外交部長佩恩表示，當局已接獲北京國安部門通知，稱今年1月起在廣州被扣押的澳籍華裔作家楊恆均（原名楊軍），上周五（23）正式被北京以涉嫌間諜罪拘捕。

佩恩稱，澳洲關注有關消息並感到失望，指出中國在未有任何正式檢控下，拘禁楊恆均超過7個月，其間無任何合理解釋，也未容許律師和家屬探望。

她強調非常關注現時楊恆均的情況，重申如果楊恆均是因政治信仰而被捕，中國政府就應將其釋放。

澳洲廣播公司曾向中國駐堪培拉大使查詢有關事宜，未獲回覆。

楊恆均現年53歲，1987至1997年分別在外交部、海南政府及香港中資公司工作。1997至2000年旅居美國及澳洲，自稱從事國際問題研究。悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義今年1月時表示，楊恆均自同月16日美國紐約飛往廣州後失聯。其後北京外交部證實，楊恆均涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國安局依法對其採取強制措施作審查。

（澳洲廣播公司）

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