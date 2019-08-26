國務院宣布南北6省建設自貿區 (17:29)

國務院指出，該6個自貿區是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的戰略舉措，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持新發展理念和高質量發展，主動服務和融入國家重大戰略，更好服務對外開放總體戰略佈局，把自貿區建設成為新時代改革開放的新高地。

國務院稱，不同省份將各有側重的差別化改革試點任務：

山東：加快推進新舊發展動能接續轉換、發展海洋經濟，形成對外開放新高地；

江蘇：建設開放型經濟發展先行區、實體經濟創新發展和產業轉型升級示範區；

廣西：建設西南中南西北出海口、面向東盟的國際陸海貿易新通道，形成21世紀海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶有機銜接的重要門戶；

河北：建設國際商貿物流重要樞紐、新型工業化基地、全球創新高地和開放發展先行區；

雲南：建設「一帶一路」和長江經濟帶互聯互通的重要通道，建設連接南亞東南亞大通道的重要節點，推動形成中國面向南亞東南亞輻射中心、開放前沿；

黑龍江：深化產業結構調整，打造對俄羅斯及東北亞區域合作的中心樞紐。

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