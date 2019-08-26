《我不是藥神》道盡捱貴藥心聲　《藥品管理法》修訂准境外合法新藥進口 (16:16)

新法有多項放寬措施，包括進口國內未批的境外合法新藥，不會再按假藥論處；實施藥品清單管理制度，鼓勵短缺藥品的研製和生產；優先審評審批臨牀急需短缺藥品，或防治重大傳染病及罕見病新藥；國務院有關部門必要時可組織生產、價格干預或擴大進口，以保障藥品供應。

在北京，國務院法工委行政法室主任袁傑回應記者提問時，表示修法確實回應民眾對《我不是藥神》所引申問題的關切。國家藥品監督管理局政策法規司司長劉沛表示，當局將全面落實新法要求，切實保障民眾用藥。

《我不是藥神》 講述神油店老闆程勇從一個交不起房租的男性保健品商販，一躍成為印度仿製藥「格列寧」獨家代理商的故事，引發內地輿論對「看病難、吃藥貴」現象的關注。李克強其後針對電影引發的輿論效應作出批示，要求有關部門加快落實抗癌藥降價及保障供應等相關措施。

（中新社）

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