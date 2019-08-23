蔡英文專機私煙案　台北起訴13人 (23:49)

蔡英文上月中訪問加勒比海友邦後，專機返抵台北時，法務部調查局探員截停5輛由總統府調用的小型貨車，在車上檢獲9800多條免稅香煙，任蔡英文隨扈的兩名國安局軍官當場被捕。提供專機服務的華航其後承認，案中的香煙達逾萬條。事件曝光後，台北地檢署立刻組成專案小組，並派員親赴蔡英文官邸的侍衛室宿舍、辦公室，調取紀錄、筆記本、存摺等。再大規模約談訂購名單上的買家，其間多名官員被懲處。

今日被起訴的除吳宗憲、張恒嘉外，還有總統府侍衛室駕駛班上士劉尊彰等5人、國安局特勤中心警安組上校林志建，以及華航副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處組長黃川禎、空品處管制組管理師陳穎彥。已在押的吳宗憲、張恒嘉將於26日移審台北地方法院。另外，購買香煙的總統府侍衛室少校徐兆鋒、專機主廚田佳宜等6人，檢方以違反稅捐稽徵法予緩起訴處分。

（中央社/自由時報/中通社）

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