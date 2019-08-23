【逃犯條例】台外交官籲北京回應港民主期盼 (15:07)

反修訂《逃犯條例》風波未息，駐西雅圖台北經濟文化辦事處長范國樞昨（22日）向美國《西雅圖時報》投稿，表達台灣關注香港局勢，願意提供人道援助，籲北京當局回應人民對民主的期盼。
范國樞在文章指出，隨着香港警方暴力鎮壓示威者，香港市民對《逃犯條例》的抗議已擴大為保護香港民主、捍衛香港自由與自治權的行動，反映「一國兩制」已走到盡頭。
他稱，「中國企圖藉由製造假新聞屏蔽真相」，大陸官媒報道台灣勢力介入，以及散播示威者為暴民、毆打警察等信息，加劇大陸民眾的誤解與憤怒，迫使香港的未來面臨更多不確定性。
范國樞表示，台灣對香港情勢甚為關注，願意提供人道援助，但強調從未也不會介入香港的抗議活動。
范國樞呼籲，北京當局應回應人民對民主的期盼，讓人民所期待的自由與民主能在香港實現，全世界各國不能讓香港人民生活在恐懼與不安中。
（中央社）
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