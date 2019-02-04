【逃犯條例】Twitter Facebook停20萬內地帳戶　政法委：有人害怕了 (14:39)

中央政法委今（22日）在官網發文，轉載一封來自中國青年網友致以社交網站Twitter和Facebook的公開信，並批評兩個平台剝奪中國人的言論自由，稱其歧視和敵意是基於「有人害怕了」。
政法委於文中批評，兩個社交平台「眼睜睜讓充斥著暴力與謊言的分裂中國言論大行其道」，做法除了出於對中國「根深蒂固的歧視和敵意」，亦是因為害怕「會思考、有理性」的海量中國網民，把平台變成大型愛國主義教育基地，和被用以攻擊異己的自由、民主「碾壓成渣」。
文章另轉載一封題為「中國青年網友致推特(Twitter)、臉書(Facebook)」的公開信，認為兩個平台之所以停止相關帳戶，是因為帳戶發表的內容「戳痛了一小部分美國政客的玻璃心」，故以此行為掩蓋其政治企圖；信中又批評刪掉帳戶的行為是「對內對外採取雙重標準、賦予不同自由」，有違支撐美國建國根本的契約精神。
Twitter及Facebook周一（19日）宣布，已移除及暫停逾20萬個帳戶，認為有關帳戶獲中國政府支持，涉散播抹黑香港反修例示威活動的假資訊，Twitter同時宣布不再接受國營媒體賣廣告。
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