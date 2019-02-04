深圳搗黑幫　檢逾600子彈散彈大量現金 (23:09)

深圳市公安局相關負責人今日（21日）表示，2018年8月，深圳警方接到舉報線索，經過數月偵查，發現一個以李×龍為首的涉黑集團，在深圳橫崗一帶開設多家歌舞娛樂場所，包括皇家尊爵夜總會、同心賓館夜總會、東方魅力夜總會、派對基地酒吧等；他們依仗人多勢眾，通過暴力手段進行敲詐勒索、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動，嚴重擾亂當地社會治安秩序、生活秩序和經濟秩序。

該涉黑集團最早可追溯至2002年，當初他們向打工者收取保護費等敲詐勒索、尋釁滋事，繼而又到夜總會等娛樂場所，充當「睇場」、「打手」；後期逐漸壟斷橫崗一帶娛樂行業。李×龍甚至「進軍」柬埔寨，多名大老級骨幹成員均長時間逗留柬埔寨。為免打草驚蛇，深圳警方成立境外工作組，與柬埔寨警方對接，密切掌控李×龍的行蹤，等候統一抓捕指令。

今年5月22日，在上級公安機關統一部署下，深圳警方採取行動，查封該涉黑集團經營的多家涉黃場所，查扣涉案現金238萬餘元人民幣 (逾269萬港元)、492萬餘港元、1.5萬餘美元 (逾11.8萬港元)；查獲小口徑子彈357發、散彈344發；查扣一批涉案電腦、文件、首飾等。與此同時，柬埔寨抓捕組成功抓獲李×龍及1名骨幹成員。8月1日，深圳警方成功將兩人遣返並押解回國。

警方表示，該涉黑集團人數眾多，成員多為同鄉、同學甚至親屬關係；層級架構明顯，分工明確，攫取非法經濟利益的手段固定。目前該案已刑事拘留62人，逮捕53人，行政處罰67人；另有7人在逃，深圳警方已經公開懸賞通緝，案件正在進一步辦理中。

（新華社/南方都市報）

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