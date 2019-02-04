【國慶70周年】9月15日至10月2日　寄京郵件須經X光機安檢 (20:17)

根據該通告，寄遞企業應當加強慶祝活動期間寄遞物品安全檢查，從9月15日至10月2日，嚴禁收寄寄往北京市的低空慢速小型航空器及零件、「遙控地雷」和「炸彈鬧鐘」玩具等物品。嚴格執行實名收寄制度，除信件和已簽訂安全協議的用戶交寄的郵件快件外，寄遞企業一律對寄件人身分和寄遞物品進行查驗登記，確認人證同一、寄遞物品與登記信息同一後方可收寄；若寄件人拒絕出示有效身分證件，在郵件詳情單、快遞運單等服務單據上填寫的身分信息與出示的有效身分證件不一致，人證不一致，或者拒絕登記其有效身分證件信息的，一律不予收寄。

通告還要求嚴格執行過機安檢制度，在9月15日至10月2日期間，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或黏貼收寄驗視、過機安檢標識，安檢標識應當載明安檢單位和安檢省份。北京寄遞企業還要對外地寄至的郵件快件和同城郵件快件全面實行二次安檢，對無過機安檢標識的郵件快件一律予以退返，不得轉發、派送。

另外，10月1日前後，北京將隆重舉行慶祝活動，歡迎中外記者採訪。設在北京梅地亞中心的慶祝活動新聞中心，將於9月23日開始正式運作。

（國家郵政局網站/新華社）

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