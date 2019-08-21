【逃犯條例】台灣醫護「快閃」聲援港醫護　譴責警暴力鎮壓示威 (19:48)

下午6時，逾百名醫護人員聚集在台大醫院門口快閃大合照，一同高呼「台港同心，醫護同行」口號，表達力挺香港醫護的立場。

主辦單位發聲明指出，香港政府的鎮壓行動不斷超越認知底線，從過度使用具強大殺傷力的武器，以至無差別地對市民使用這些武器，甚至衝進急診室干擾醫療運作及作出拘捕，並以布袋彈射傷少女眼睛，恐永久失明，譴責這些傷害市民的行為，並強調「我們是一群來自台灣的醫療工作者，我們和香港的醫護同袍們站在一起！」。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，今次活動主要是譴責香港警方連日來不當的鎮壓手段，加上對香港13家醫院的醫護人員透過自發活動表達不滿，台灣醫護人員實在很感動，因此希望藉今次活動表達對香港醫護人員的精神支持，並呼籲香港政府回應民眾訴求，不要再讓市民受到傷害。

（自由時報）

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