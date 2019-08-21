美批准售台F-16V戰機　北京：制裁售台武器美公司 (18:31)

美國國務院國防安全合作局周二在聲明中說，已於當日提交了必要的認證，把這筆可能的軍售通知國會。今次軍售案除了洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的戰機，還包括75具通用電氣（General Electric）發動機和其他系統等。

耿爽今日於例行記者會上回應事件，他重申，美國向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是8．17公報的規定。他表示，「中方將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁」。耿爽強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權統一和安全的決心堅定不移，敦促美方立即撤銷對台軍售計劃，「否則由此造成的一切後果必須完全由美方承擔」。

這已不是中國第一次提出制裁美國公司，上月美國公布售台M1A2T型主戰坦克和刺針（Stinger）肩射式防空導彈等武器時，中國也提出會制裁美國公司。根據資料，M1坦克的主要生產商是通用動力（General Dynamics），刺針（Stinger）肩射式防空導彈則由雷神公司（Raytheon Company）生產。

（美國之音/澎湃新聞/中央社）

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