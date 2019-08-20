【逃犯條例】蔡英文晤日本自民黨議員再提港局勢　稱堅決守護台民主自由 (22:32)

台灣總統蔡英文今日（20日）接見日本自民黨議員時，再度提及香港局勢。她說，很關心香港的情勢發展，以及堅決守護台灣的民主與自由，也盼望今天的台灣可以是明天的香港。
蔡英文今日上午在總統府接見日本自由民主黨青年局長、眾議員佐佐木紀，她致辭時表示，台灣曾經走過艱辛的民主道路，「我們與日本一樣長期堅持民主與自由的價值，因此，我們很關心香港的情勢發展，與堅決守護台灣的民主與自由，也盼望今天的台灣可以是明天的香港」。
蔡英文並不是第一次發表涉港言論。她昨日（19日）接見澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）時，也忽然提到台灣作為民主陣營的一分子，支持香港人追求民主自由，但也擔心香港的局勢惡化，所以她強調，「我們會關心，但是不會介入」。
針對民進黨發表聲明稱，蔡英文和相關單位下令將用「人道救援」方式，給予某些香港居民赴台「個案協助」，國台辦發言人馬曉光昨日警告民進黨當局停止破壞香港特區的法治，停止插手香港事務，不得以任何方式縱容違法犯罪分子。
（中央社/新華社）
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