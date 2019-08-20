內地首隻複製貓上月誕生　學者：貓複製技術較難 (18:45)

「大蒜」是隻兩歲半的英國短毛雄性貓，今年1月9日因尿道堵塞去世，當日住在浙江溫州的貓主黃雨打電話給曾複製了20隻寵物狗的北京希諾谷生物科技公司，工作人員告訴黃雨複製一隻貓的價格為25萬元，保證會有一個複製體，又讓他盡快做決定，「因為當時『大蒜』已經去世，時間太久的話細胞會死亡，最好24小時內完成取樣」。工作人員表示，沒有細胞裏的基因無法完成複製工作。

確定黃雨打算複製貓的意願後，希諾谷的工作人員當晚就飛往温州，與此同時，黃雨按照希諾谷要求，把貓的遺體用濕毛巾包裹並放雪櫃冷藏（2~8℃）。1月10日凌晨5時，希諾谷完成取樣。黃雨說「當時他們在遺體的大腿部位，取了一塊皮下組織」。

經過培育，「大蒜」在上月21日經代孕貓自然分娩順利出生，並經過第三方機構認定為複製貓，希諾谷在周一（19日）召開新聞發布會，總經理米繼東稱，「經科技查新報告確認，『大蒜』是我國第一隻克隆貓」。而黃雨周一才由溫州飛到北京，在實驗室裏見到快將滿月的「大蒜」，「我覺得克隆體和『大蒜』有九成像」。複製的「大蒜」雖然外表與原來的相近，卻完全沒有之前的記憶；而且先天性格或許會遺傳，但後天性格還取決於成長環境。希諾谷通常會在克隆寵物誕生後養護兩個月，再返還給主人。

中國農業大學動物醫學院教授施振聲表示，貓的生殖生理特性與絕大多數動物不一樣，因為貓不是自發排卵動物，是少數的誘發排卵動物之一，其生殖周期特別，複製技術較困難，操作繁瑣。「這次成功培育克隆貓是世界為數不多的成功案例之一，標誌我國在克隆領域邁進一大步」。而最早的複製貓是於2002年，在美國德克薩斯州農工大學的實驗室誕生。

（界面新聞/環球網）

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