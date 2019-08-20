【逃犯條例】駐港公署：美國政客插手香港事務注定失敗 (16:34)

聲明指出，有美方政客「頑固抱守冷戰心態、霸權主義和零和思維」，粗暴干涉中國內政，當局就此表示強烈不滿和堅決反對。聲明亦有提及《中英聯合聲明》，指出聲明內容不涉及其他國家，其他組織無權假借《聯合聲明》干涉香港事務，若有外國政客借聲明說事情，只會「注定失敗」。

聲明強調，香港回歸中國以來，中央政府始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事；港人也享有「前所未有的廣泛權利與自由」，法治指數甚至高於美國的全球排名。外交部反對任何國家企圖拿香港的繁榮穩定和港人福祉作「籌碼」，香港法治亦不容任何外部勢力破壞及詆毀，嚴正警告相關國家停止干預其政務。

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