【逃犯條例】蔡英文擬人道救援港人個案　國台辦：讓台灣成為「避罪天堂」 (12:46)

國台辦稱，民進黨當局罔顧事實、顛倒黑白，不僅為香港少數暴力激進分子掩蓋罪行、助長其禍害香港囂張氣焰，更公然聲稱為其提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，「這將置台灣民眾安全與福祉於何地？任何人都無權淩駕於法律之上」。

同日，蔡英文在台北總統府表示，台灣作為民主陣營的一份子，支持香港人追求民主自由，但也擔心香港的局勢惡化，強調「我們會關心，但是不會介入」。她又呼籲北京和香港當局，要用智慧和誠意來化解衝突，「不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入」，也不要拒絕和人民對話，更不要作錯誤判斷，造成歷史遺憾。

（新華社/中央社）

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