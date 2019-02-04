中央支持深圳建「中國特色社會主義先行示範區」　港澳居民享「市民待遇」 (18:32)

中央電視台今日（18日）報道，示範區將以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹中國共產黨「十九大」和「十九屆二中及三中全會」精神，推動「五位一體」總體佈局和協調推動「四個全面」的戰略佈局，並抓着「粵港澳大灣區」建設重要機遇，努力創建「社會主義現代化強國」的城市範例。

報道指出，深圳目標為2025年躋身全球經濟實力及發展質量城市的前列，研發投入強度及產業創新能力成為「世界一流」，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平；2035年成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新、創業及創意之都；到本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球「標杆城市」。

另外，深圳將會促進與港澳金融市場互聯互通和金融基金產品互認，在推動人民幣國際化上先行先試，探索新跨境金融監管；在深圳工作和生活的港澳居民亦能享有「市民待遇」，又會建立和完善房地產市場機制，加快完善保障住房與人才住房制度，並允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業及擔任科研機構法人代表。

（央視）

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