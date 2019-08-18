【逃犯條例】人民日報海外版：示威是對港經濟「自殺式襲擊」 (10:56)

反對修訂《逃犯條例》爭議不息，《人民日報》海外版昨日（17日）在頭版發表題為〈莫讓香港經濟承受「自殺式襲擊」〉的評論員文章，形容近兩個月的示威活動是「自殺式襲擊」，嚴重打亂香港發展步調，重創香港的國際形象。
文章指出，持續了兩個月的騷亂，是香港部分不明真相的人被激進暴力分子裹挾，被內外反華勢力煽惑，自亂陣腳，自毀長城，自殘自傷，使零售業銷售下滑，投資者心生疑慮，香港國際形象遭遇重創。文章表示，暴力分子在街頭縱火、襲警及打人的畫面，給香港良好的法治形象塗上污點，令香港數十年來打造的「最自由營商環境」等金字招牌蒙上濃重陰影；若法治無存，經濟發展自然無從談起，世界金融中心的地位也將不保。
文章又稱，在面對亞洲金融危機等外部挑戰時，香港社會同心協力，中央鼎力支持，局勢再難也終化險為夷；說香港唯有利用「背靠祖國、面向世界」的優勢，捉住粵港澳大灣區建設及「一帶一路」等機遇，才能再創輝煌，解決房價居高不下及年輕人發展空間受限等結構性問題。
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