【逃犯條例】大陸歌手微博撐港警　在台演出被取消 (21:00)

香港反修訂《逃犯條例》示威行動不斷， 13日內地《環球時報》記者付國豪在香港機場遭示威者綁住手腳及襲擊，當時付國豪說的「我支持香港警察，你們可以打我了」，在內地廣泛傳播，央媒《人民日報》在微博轉貼「我支持香港警察，你們可以打我了」相關帖文，許多藝人跟着轉貼。曾在內地綜藝節目《中國有嘻哈》走紅的歌手徐真真14日也轉發相關內容，表示支持香港警察。

徐真真原定今晚在台北The Wall Live House舉辦演唱會，今早卻在微博發布聲明稱演出取消。聲明指出，因台北的演唱會場地方面在徐真真與團隊到達台灣後，要求他刪除在微博發布的「我支持香港警察」貼文的內容才能演出。團隊拒絕並經雙方溝通多次未能達成共識下，被迫取消演出。聲明又稱對事件非常震驚，希望徐真真團隊有機會再與台灣歌迷見面。

在徐真真發出聲明之前，The Wall於15日已在facebook公布，「因現場維安考量，本場次演出取消」；昨日（16日）又在售票網站更新後續退票事宜，並未提到要求徐真真刪文一事。

（中央社/ETtoday新聞雲）

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