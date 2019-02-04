稱「大陸人吃不起榨菜」台名嘴收到榨菜心情激動　陸網民：我懷疑你「榨騙」 (18:36)

重慶涪陵特產榨菜，黃世聰7日在電視節目上表示大陸內部問題非常嚴重，稱「大陸涪陵榨菜的股價近期下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起」，他又把涪（普通話音fú）誤念成「陪」。此段影片在大陸網上瘋傳，一度登上微博熱搜排行榜第一名，遭大陸網友嘲笑名嘴的無知。連央視主播歐陽夏丹也在「主播說聯播」中批評，這是台灣有的人「井底之蛙的心態」，嘲諷說「夜消時間到了，要麼上點榨菜？」還有網友表示，要寄榨菜給黃世聰。烏江涪陵榨菜響應網民號召，主動給黃世聰寄送榨菜，並在微博回應稱，為感謝他對榨菜文化普及、漢語言文化的推廣，「關鍵是我們吃得起，也能讓《關鍵時刻》人人吃得上」。

黃世聰16日在facebook上分享影片及照片，表達謝意之餘，他說身旁的朋友這段時間都很想吃這款榨菜。希望大家別像他一樣念錯字，也希望藉由吃榨菜，多多了解大陸的風俗民情，並感謝所有網友對他的指教，「給我上了一課，感謝大家」。有不少大陸網民給黃世聰留言，邀請他「多來大陸看看」、「下次別說喝不起茅台」、「我懷疑你是榨騙」。

2011年台灣教授高志斌上節目時曾說，大陸百姓收入低、消費不起茶葉蛋。這次事件後，內地網民戲稱榨菜一躍成為和茶葉蛋並駕齊驅的「奢侈品」。

（Facebook/新浪微博/央視）

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