走出知青題材反思人性　梁曉聲《人世間》獲茅盾文學獎 (19:43)

年近70歲的梁曉聲擅長書寫知青題材，早年憑《今夜有暴風雪》和《雪城》等作品，作為知青文學的代表人物。今次獲獎的《人世間》2017年出版，是他走出知青題材、反思人性的重要作品。120萬字作品分為3冊，以北方某省會城市平民區「共樂區」為背景，刻劃從那裏走出去、十幾名平民子弟跌宕起伏的人生，展示內地社會巨變，被認為是關於苦難、奮鬥、擔當、正直和溫情的小說。

李洱寫《應物兄》足足寫了13年，借鑑經史子集的敘述方式記敘當代人，尤其是知識者的言談和舉止。書中所有人的命運圍繞主人公應物兄的生活呈現。該書在2018年出版，上屆茅盾獎得主之一、上海作家金宇澄把《應物兄》比作升級版錢鍾書的《圍城》，「《圍城》的故事發生於戰亂時代，而在今天平靜如水的日子下，《應物兄》描繪的是更加複雜、更加曖昧的知識分子圖像，外國人要了解最近30年的中國知識界，看這部小說就夠了」。

1982年舉辦首屆的茅盾文學獎由中國作家協會主辦，主要是獎勵優秀長篇小說創作，是中國具有最高榮譽的文學獎項之一，也是中國獎金最高的文學獎項。每4年評選一次，因本港富商李嘉誠的支持，該獎的獎金在2011年起也由原來的人民幣5萬元增加到50萬元。

（新華社／澎湃新聞）

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