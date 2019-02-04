【逃犯條例】倘港府無法控制危及國家安全動亂　基本法委員：人大可頒緊急狀態令 (20:52)

中央社報道，韓大元指出，根據「駐軍法」第4條規定，香港特區政府必要時可請求中央人民政府，派出駐港部隊協助維持社會治安和救治災害。至於實施上述兩條規定，是否導致「一國兩制」失敗，韓大元認為，「依法治港」是指透過法治維護國家主權和安全、香港的繁榮穩定，以及與市民的權利和自由；又稱若出現法律規定的情況，「嚴格按照法律程序辦事是唯一途徑」。

中通社報道，韓大元指出法治是人類文明的共同價值，認為雖然香港法治正面臨各種挑戰，但香港有深厚的法治傳統，法治力量會消除各種紛爭，冀各界重獲共識，讓香港社會盡快恢復秩序與安全。韓大元說：「我看不出，有比回歸法治更好的解決問題的辦法。我相信絕大多數香港人也是這麼想的。」他又針對香港機場發生的暴力事件，指這是對法治的公然挑戰，「當法治受損、失去權威時，我們每個人也是不安全的」。

對於香港市民不滿特首林鄭月娥的施政，並要求成立獨立調查委員會，調查香港警方近期處理抗爭的手法，韓大元表示，世界上沒有完美的制度，港人的不滿應在有效法律程序中解決；至於獨立調查一事，他說，香港監警會已開始就警民衝突展開調查。

（中央社/中通社）

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