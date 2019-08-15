【逃犯條例】中國駐英大使劉曉明：港情況倘再惡化　中央不會坐視 (21:28)

反修訂《逃犯條例》風波未息，中國駐英國大使劉曉明周四（15日）在倫敦表示，若香港情況繼續惡化，中央政府不會坐視不理，「我們有足夠方法和力量，在《基本法》框架下快速鎮壓（quell）任何動亂」。
劉曉明稱香港示威者的行為暴力及嚴重，已出現「恐怖主義苗頭」，「中國中央政府永不會容許少數暴力分子，把香港拖向危險道路、推入危險深淵」。
劉曉明又表示英國不干預中國內政，是中英良好關係的基礎。他指控有「外國勢力」煽動香港暴力示威，稱若非有這些干預和煽動，香港情況不會如此惡化；又表示中國已留意到這些外國勢力的「陰謀」（conniving efforts），警告外國勢力停止干預香港內部事務，否則只會「搬起石頭砸自己的腳」。
（路透社）
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