上海書展開幕　書上「中華民國」字眼塗黑 (20:31)

為期一星期的上海書展今年邁入第16屆，以「壯麗70年 奮鬥新時代」為主題，展廳佈置以「中國紅」為基調，標榜「我愛讀書 我愛生活」。協助台灣出版業登陸的華品文創出版公司總經理王承惠表示，經過幾年觀察，發現文史哲領域最受大陸民眾歡迎；但她也說，有鑑於圖書進出口審核，大陸會事先對政治敏感、暴力、色情、宗教等內容過濾，當兩岸關係嚴峻時，把關就會更嚴格，進口態度也會比較保守；同時，也可能會有一些民族意識強烈的大陸讀者，主動投訴書商。

以往可以被解讀為是歷史客觀描述的「中華民國」一詞，在官方憂心招致外界誤會與聯想之下，今年也變成審查的敏感詞，一律都用簽字筆塗黑，內容審查速度因此變得稍慢。去年一度設立的台灣館，今年也改以「台版書」3字隱晦代替。

民眾選購台版圖書的氣氛未見受影響。上海師範大學傅姓博士生今日特地到書展購買台灣出版的古典文獻書籍，尋找寫論文的靈感。龔先生在上海工作多年，雖未去過台灣，但對於作者黃宇和所著的《孫中山：從鴉片戰爭到辛亥革命》很有興趣，他說，「看到封面上一個孫文，大大的很明顯，就停下腳步」。

（ETtoday新聞雲/中央社/新華社）

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