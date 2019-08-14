楊潔篪紐約晤蓬佩奧談中美關係 (10:04)

蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月中曾高調接見香港壹傳媒集團創辦人黎智英，並多次公開發言支持香港反對修訂《逃犯條例》示威。外交部駐港特派員公署曾就此向美國駐港總領館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行。

新華社本月1日曾刊登楊潔篪專訪，楊潔篪當時指摘美國等一些西方國家政府，在香港的修例風波中「顛倒黑白、混淆是非」，嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展，中國對此表示強烈憤慨和堅決反對。

對於周一（12日）再有華府官員評論香港局勢，促請各方避免使用暴力，美國眾議院議長佩洛西也在Twitter發文稱不能接受任何暴力鎮壓香港的情況，中國外交部發言人華春瑩周二（13日）回應，斥責相關言論「罔顧事實、顛倒黑白，把暴力犯罪美化成爭取人權和自由」，重申香港事務屬中國內政，指美方沒有權利也沒有資格對香港事務說三道四。

另外，中通社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴（13日）應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通電話。

中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任 寧吉喆等參與通電話。

（新華社／中通社／中央社）

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