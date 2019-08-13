台統促黨總裁張安樂被控收受大陸政治獻金 (19:07)

檢方起訴指出，張安樂等於2006年統促黨成立後，即收受209.78萬元新台幣（下同）（約52.2萬港元）的個人捐贈政治獻金，當時並未申請開設政治獻金專戶，涉嫌違反修正前的政治獻金法。檢方亦指出，張瑋於2010年11月辦理華夏大地旅行社公司成立登記時，以向友人借款600萬元（149.5萬港元）的方式，充作公司實收登記資本，於完成登記程序後，涉犯公司法、刑法偽造文書、商業會計法等罪。張安樂、張瑋、王姝茵又被控2014年3月至2016年6月期間，把華夏大地旅行社財物視為家族禁臠，陸續侵佔公司款項1389.8萬元（346.2萬港元），挪為私用，另外還涉犯商業會計法及稅捐稽徵法、偽造文書等罪。

針對政治獻金案一事，張安樂今受訪時表示，當局愛用什麼罪名就用什麼罪名；他抱怨稱，檢察官、調查局搜查時把黨部的電腦等物件都拿走了，到現在都沒歸還，「好像犯了什麼滔天大罪一樣」，又稱罪名都是羅織的。張安樂反問，「我跟兒子媳婦的錢，我們用來用去，這算挪用公款嗎？」

今早10時許，張安樂等多名統促黨成員，因2月涉違反集會遊行法案，遭北檢傳喚到庭，庭訊約半小時結束；張安樂隨即從2樓偵查庭乘升降機到檢察官辦公室所在的北檢4樓，並向法警指稱要向檢方索要起訴書，其後得悉起訴書還沒準備好，只好離開。

(中央社/自由時報)

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