人虎對視　野生虎施然穿過吉林公路 (18:52)

琿春森林公安局表示，目前這隻東北虎已自行返回山林。警方已啟動虎豹保護應急預案，安排警力在附近村屯提醒民眾注意安全，同時又在相關區域內巡邏警戒，嚴防出現人傷虎、虎傷人事件。而拍攝影片的市民杜彬表示，影片是當晚7時13分拍下，當時他乘的車已經從老虎身邊經過，但牠在路邊趴着不動，司機看到路邊好像有東西，就調頭回去，並在離老虎較近的地方停下，「我們晃車燈它也不怕，感覺挺溫和的，（後來）牠站起來，在道路中間對我們的車瞅了一會兒就走了，（前後一共）也就幾分鐘」。

杜彬稱，因為見老虎不大，性格溫和沒有敵意，自己也並不害怕，更多是興奮，因為這是自己第一次在野外親眼見到東北虎。長期監測和研究東北虎的北京師範大學生命科學學院副教授馮利民表示，東北虎豹國家公園建立後，國家加大對東北虎豹的保護力度，東北虎種群隨之穩定及逐漸增長，成年後的東北虎不斷從中俄邊境前往西側內陸森林，這次人虎在公路相遇，可能正是這隻東北虎正準備跨過公路前往西側內陸。

（澎湃新聞）

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