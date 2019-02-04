【逃犯條例】深圳市口岸辦令嚴防「非法反宣品」　確保口岸「政治安全穩定性」 (15:31)

反修訂《逃犯條例》風波持續，市民近日多次到機場集會，希望向旅客宣揚民間五大訴求及警暴等問題。深圳市口岸辦公室今日（13日）稱，日前舉行的陸路口岸安全會議上，通報近期香港一系列「極端暴力事件」的情況，下令深圳市各口岸「提升政治敏銳性」，防止「非法反宣品」等境外刊物倒流，確保「各口岸政治安全穩定性」、各口岸通關安全順暢。
深圳市陸路口岸「防風險保安全迎大慶」安全生產專題工作會議於本月8日舉行，由市口岸辦陸路口岸處長王永良主持。會議傳達《市安委會關於加強「防風險保安全迎大慶」特別防護期安全生產工作的通知》，即日起至10月15日訂為「全市安全生產特別防護期」。會議強調，在該防護期期間、香港暴力事件頻發的局勢下，口岸安全維穩工作至關重要，各單位應「提高政治站位，提升政治敏銳性」，加強口岸區域管控，嚴防口岸出現「任何非法反宣品等境外刊物倒流，港獨分子惡意破壞黨和國家形象，在口岸快閃、張貼標語、喊口號、拉橫幅、塗鴉國旗、國徽，製造口岸混亂，傷害口岸正常通關旅客等情況」。
會議並要求各口岸管理處，以「高度的政治站位」、安全意識、工作責任心，嚴格落實「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」工作要求，完成口岸安全檢查，並嚴格管控口岸水、電及設備安全，提升應急事件處理能力。
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