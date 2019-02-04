【逃犯條例】新華社：暴力示威者是「香港之癌」　《環時》：現到了揪出打擊清算之時 (12:08)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，警方周日（11日）驅散和拘捕示威者手法引起爭議，觸發大批市民前往機場集會，機場運作一度暫停。內地多間官方傳媒發文評論事件。
新華社昨晚（12日）發表題為〈必須將亂港暴徒繩之以法〉的時評，形容暴力示威者及其背後策劃指揮者是「香港之癌」，稱對暴力示威者的任何包庇、縱容、支持和姑息，為其狡辯和開脫，都是對忍辱負重守衛家園的香港警隊的最大侮辱與褻瀆，是置廣大香港市民生命財產安全於不顧，是對香港整體利益的最大傷害。
《人民日報》海外版今日（13日）於頭版發表題為〈正告台當局，收回涉港黑手〉的署名文章，批評台灣當局和「台獨」勢力操弄香港議題，對「一國兩制」肆意抹黑，是兩岸關係雪上加霜，損人不利己，「如今大陸赴台個人遊暫停，大陸影片、人員暫停參加金馬獎，都是兩岸關係趨冷的溫度計。台當局當反躬自省，誰為為之，孰令致之？」
《環球時報》今日發表題為〈用惡毒暴力毀香港的究竟是些什麼人〉的社評，批評示威者癱瘓機場是「惡狠狠地往香港國際航運中心的地位上捅了一刀」，又稱極端示威者不斷攻擊警察，使用愈來愈危險的武器，形容示威者就是要把香港「往死裡整」、「一群披著羊皮的豺狼」，強調「現在已經到了將他們揪出來並予以打擊、清算的時候」。
另外，英文官媒《中國日報》昨晚亦發表題為〈香港暴力升溫持續將會引致強力回應〉（Continuing, rising violence in HK will only invite stronger response）的社評，稱示威者各種極端暴力，反映有更多邪惡勢力開始介入香港示威，並威脅國家安全，強調如香港政府有需要協助，中央政府絕不會袖手旁觀。
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