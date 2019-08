【逃犯條例】新華社：暴力示威者是「香港之癌」　《環時》：現到了揪出打擊清算之時 (12:08)

新華社昨晚(12日)發表題為〈必須將亂港暴徒繩之以法〉的時評,形容暴力示威者及其背後策劃指揮者是「香港之癌」,稱對暴力示威者的任何包庇、縱容、支持和姑息,為其狡辯和開脫,都是對忍辱負重守衛家園的香港警隊的最大侮辱與褻瀆,是置廣大香港市民生命財產安全於不顧,是對香港整體利益的最大傷害。

《人民日報》海外版今日(13日)於頭版發表題為〈正告台當局,收回涉港黑手〉的署名文章,批評台灣當局和「台獨」勢力操弄香港議題,對「一國兩制」肆意抹黑,是兩岸關係雪上加霜,損人不利己,「如今大陸赴台個人遊暫停,大陸影片、人員暫停參加金馬獎,都是兩岸關係趨冷的溫度計。台當局當反躬自省,誰為為之,孰令致之?」

《環球時報》今日發表題為〈用惡毒暴力毀香港的究竟是些什麼人〉的社評,批評示威者癱瘓機場是「惡狠狠地往香港國際航運中心的地位上捅了一刀」,又稱極端示威者不斷攻擊警察,使用愈來愈危險的武器,形容示威者就是要把香港「往死裡整」、「一群披著羊皮的豺狼」,強調「現在已經到了將他們揪出來並予以打擊、清算的時候」。

另外,英文官媒《中國日報》昨晚亦發表題為〈香港暴力升溫持續將會引致強力回應〉(Continuing, rising violence in HK will only invite stronger response)的社評,稱示威者各種極端暴力,反映有更多邪惡勢力開始介入香港示威,並威脅國家安全,強調如香港政府有需要協助,中央政府絕不會袖手旁觀。

逃犯條例

