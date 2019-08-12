【逃犯條例】港警執法惹爭議　蔡英文：非常憂慮　國民黨：各方不樂見 (13:21)

蔡英文指出，台灣曾經走過艱辛的民主道路，因此非常注意關切香港民主自由的發展。她又相信，要捍衛台灣民主自由，讓台灣持續作為「民主燈塔」，跟理念相近國家合作，為全球民主發展努力。

另外，國民黨亦發新聞稿，稱香港警方壓制手段日益暴力，相信各方並不樂見，期盼香港社會秩序盡速恢復，勿影響台港間密切往來，同時呼籲港府與民眾應尋求和平理性解決之道，而非採取極端暴力對抗方式。

國民黨又強調，中華民國不是香港，並堅決反對「一國兩制」，主張「一中各表」的「九二共識」，呼籲兩岸關係在此基礎上維持和平穩定發展。

（中央社/國民黨官網）

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