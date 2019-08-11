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【逃犯條例】環時總編斥海港城態度曖昧　現狀對內地人構成嚴重冒犯 (15:51)

官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨晚（10日）透過其微博專頁，批評九倉置業旗下海港城在最近香港局勢混亂的情況下態度曖昧，有嚴重向極端示威者 叩頭的嫌疑，又認為海港城的現狀對內地人構成嚴重的冒犯，「如不迅速改變做法，必將給自己搞出一個永久性污點，對內地遊客對它的看法造成不可挽回的顛覆」。

胡錫進指出，海港城是「暴徒」兩次把國旗降下、愛國愛港人士又兩次將國旗升起的地方，質疑國旗受侮辱時其保安力量，亦認為海港城並沒有表現出與惡勢力作鬥爭的任何努力。

胡錫進提及海港城事後貼出的告示，當中稱會「盡力確保場內顧客安全，除非有罪案發生，警察請勿進入」，他批評海港城沒有能力抵制惡勢力，卻又公開拒絕警察的介入，反問有關告示是否要把海港城變成由暴徒說了算的法外之地。

他續稱，海港城賺了內地遊客大量的錢，不能夠一邊享受「一國兩制」的好處，一邊不履行對這個制度和秩序的基本責任，「在香港局勢的特殊關頭，向挑戰這個秩序的暴徒們卑躬屈膝，行討好之能事，這樣的表現令人不齒」。

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