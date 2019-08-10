國產人造肉漢堡下月深圳面世　售價28元 (23:09)

推出人造肉漢堡的植物肉品牌Starfield公司創始人吳雁姿證實，旗下蔬食料理餐廳會最快上架第一代的植物牛肉產品，目前在深圳的餐廳做測試，9月份會推至與大眾餐飲、精選的漢堡餐廳合作；12月會加入新研發配方，推出第二個版本的人造肉，在口感和嗅覺上更像牛肉。吳雁姿表示，店內人造肉漢堡每個定價28元，「我們人造肉價格不僅便宜過牛肉，還比豬肉價格更便宜」。

與Starfield有合作關係的北京工商大學食品與健康學院李健博士指出，人造肉與真肉相比，質地、香氣、味道等與真肉有一定差距，他認為，中國研發人造肉最大的挑戰是要開發適合中國人口味的產品。

近日外國食品企業也紛紛推出人造肉食品，漢堡王使用人造肉製作巨無霸；Subway也與人造肉製造商Beyond Meat合作，研究推出素肉丸潛艇堡；麥當勞也表示會密切關注人造肉漢堡，正了解消費者想法。

（南方都市報／澎湃新聞）

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