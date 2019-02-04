颱風「利奇馬」登陸浙江　至少13死16失蹤　300萬人受災 (14:19)

超強颱風「利奇馬」於今日凌晨（10日）約1時45分在浙江省溫嶺市城南鎮登陸，為浙江帶來暴雨，部分地區水浸及停電。截至今早10時，浙江省台州、溫州、寧波等6市42縣（市、區）303.6萬人受災，75.2萬人緊急轉移安置，死亡13人，另有16人失去聯絡，逾200房屋倒塌，3200餘間房屋不同程度損壞，逾6萬公頃農作物受災。上海市25.3萬人緊急轉移安置。
在「利奇馬」登陸前約1小時，浙江省玉環市應急管理局停電，窗戶玻璃被強風吹至碎裂。「利奇馬」登陸時強度為超強颱風級，中心附近最大風力16級（52米/秒）。
「利奇馬」為浙江大部分地區帶來暴雨，浙東沿海局部地區有特大暴雨。在寧波市象山縣高塘鄉，有種植水稻、橘子樹等農作物的農田被水淹沒；另台州玉環區有八成道路水浸。高塘鄉不少村莊停電，電力人員全力搶修，溫嶺市亦有酒店停電。有住在台州路橋區的民眾表示，家中一幅2至3米高的圍牆倒塌，停在院子裏的小型客貨車被風捲走。諸永高速往溫州方向仙居段147公里有多處有山泥傾瀉。
受「利奇馬」影響，上海部分交通及景點亦受影響，其中主題公園迪士尼樂園、海昌海洋公園今日亦暫停開放；軌道交通16號線、浦江線、磁浮線全線暫停營運。
據氣象消息，預計「利奇馬」將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，強度逐漸減弱，穿過浙江、江蘇後，將於明日（11日）中午前後移入黃海西部海域，並將於傍晚至夜間在山東半島南部沿海再次登陸。
（新華網／中新網／央視新聞）
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