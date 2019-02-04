【逃犯條例】分店收據印「香港人加油」被指港獨　CoCo都可：香港是中國一部分 (21:31)

「一芳台灣水果茶」日前在官方微博表態「堅決反對暴力罷工」，遭香港、台灣民眾抵制後，台灣手搖飲料店「CoCo都可」因灣仔分店在收據列印「香港人加油」字眼，被內地網民指支持台獨、港獨。CoCo都可今日（9日）聲明稱，香港是中國不可分割的一部分，又把涉事分店停業。
一芳事件後，內地微博近日開始流傳認同台獨、港獨的飲料店「黑名單」，一芳、CoCo都可、貢茶、一點點（50嵐）、鮮芋仙等都被點名。有內地網民發現，「CoCo都可」灣仔分店曾在香港6．16遊行當日，在收據印上「香港人加油！」。收據照片本月6日被上傳到內地各大社群平台，不少內地網民隨後到CoCo都可的微博留言，要求解釋「香港人加油」到底是什麼意思。其後又有網民發現，CoCo都可疑在官網地圖中，把「中國」和「台灣」並列，不符合中國內地網民對「台灣是中國一部分」的認知。
內地網民批評，「這個CoCo都可在大陸開了幾百家奶茶店，掙大陸的錢，在香港的店在小票上印香港人加油！吃着爹的飯，砸着爹的鍋，這是什麼行為」；也有網民認為，這是單一加盟店的主張，不一定代表總部意見，不能一竹竿打一船人。
新浪微博帳號「都可coco奶茶總部」今日發聲明稱，網傳收據是員工私自修改信息，將暫停該門市營業。CoCo都可表示，「香港是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間」。聲明又說，部分網路用戶所引用的CoCo地圖圖像，並非源自CoCo都可官方網站，而是涉嫌侵權的虛假網站，CoCo都可已向相關單位舉報，希望公眾勿輕信不實報道與宣傳。
（中央社/CTWant）
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