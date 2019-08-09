武漢童55元購電子公交卡　發現餘額逾1464萬 (19:31)

卓卓的父親8月6日給他買了一隻價值1488元的智能手表，該手表能綁定武漢通公交卡。卓卓當晚通過與手表配套的應用程式，用55元購買一張電子公交卡，並與手表綁定。次日上午卓卓看到手表上的公交卡金額竟然有1464萬多元，即時告訴母親。

卓卓的母親受訪時稱，當時家人以為是智能手表顯示出錯，便帶孩子到地鐵站自動售賣機上買東西，發現這些錢真的能用。內地記者今日查看卓卓的手表，其公交卡餘額果然有超過1400萬元，而其手機應用程式上的交易紀錄顯示，卡是在8月6日開通。接着卓卓又示範在地鐵站自動售賣機刷公交卡購賣60多元的飲品，超過他購卡的錢，卻完全不受影響。

卓卓家人找到地鐵顧客服務台，工作人員也不明所以；卓卓家人稱已經報警，並聯絡武漢通客服人員，但他們也不知道錢從何而來。武漢城市一卡通有限公司8日曾表示，各手機廠商6日晚上測試曾出現數據異常情況，有數名用戶受影響，但沒有說明與卓卓的公交卡是否有關係。該公司又認為是手表晶片問題導致餘額錯誤，會展開調查。手表生產廠家相關工作人員亦表示會對此展開調查。

（楚天都市報/IT之家）

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