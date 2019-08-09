華為公布「鴻蒙」系統　隨時可用於手機 (19:12)

余承東介紹，鴻蒙在中文有開天辟地的意思，英文是harmonyOS，意指給這個世界帶來更多的和諧和方便。鴻蒙OS將率先應用在智能手表、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能終端上。余承東說，首款正式發布的搭載鴻蒙OS 1.0的產品將用於榮耀智慧屏。「(鴻蒙OS)能不能用在手機上？」他說，「當然能。大家問我什麼時候用，我說隨時可用。」他又表示，華為明年將推出鴻蒙2.0，後年3.0，除完善相關技術外，鴻蒙OS會逐步應用在智能手表、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能終端上，著力構建一個跨終端的融合共享生態，重塑安全可靠的運行環境，為消費者打造全場景智慧生活新體驗。

余承東表示，隨着全場景智慧時代的到來，華為認為需要進一步提升操作系統的跨平台能力，包括支持全場景、跨多設備和平台的能力以及應對低時延、高安全性挑戰的能力，因此逐漸形成了鴻蒙OS的雛形，可以說鴻蒙OS的出發點和Android、iOS都不一樣，是一款全新基於微內核的面向全場景的分布式操作系統，能夠同時滿足全場景流暢體驗、架構級可信安全、跨終端無縫協同以及一次開發多終端部署的要求，鴻蒙應未來而生。

今年5月，受美國禁令影響，Google終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能也無法更新Android系統。當時有報道稱華為從2012年開始規劃自家操作系統鴻蒙，將成為Android系統的替代品。

（觀察者網/澎湃新聞）

其他報道︰澳學者：頻繁熱浪致珊瑚即時死亡 碎片脫落10日浮水面

其他報道︰美國家情報正副總監同日離任 反恐中心主任獲提名署任國家情報總監

其他報道︰俄羅斯斥「外國勢力」煽動莫斯科反政府示威

其他報道︰落實《國防授權法》 禁購中興海康威視等產品 美封殺5中企 華為：續入稟挑戰

其他報道︰關稅清單公布在即 美企游說勿加徵

其他報道︰事隔7年 中日重啟戰略對話

其他報道︰民間聖母院設計賽 中國情侶奪冠

其他報道︰WhatsApp揭漏洞 可改信息及身分 可助炮製假新聞 fb無能為力

其他報道︰號召支持者頑抗 阻特種部隊「攻城」 大宅失守 吉爾吉斯前總統被捕