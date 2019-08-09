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華為公布「鴻蒙」系統　隨時可用於手機 (19:12)

被美國封殺制裁的中國電訊巨頭華為公司，今日下午舉行全球開發者大會，其中最引人注目的就是公布研發7年之久、作為對付美國禁令的「備胎」之一的鴻蒙操作系統。華為消費者業務CEO余承東表示，華為在智能手機系統上，目前仍將使用Android，但如果哪天不能使用 Android，鴻蒙將隨時可以用於智能手機。

余承東介紹，鴻蒙在中文有開天辟地的意思，英文是harmonyOS，意指給這個世界帶來更多的和諧和方便。鴻蒙OS將率先應用在智能手表、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能終端上。余承東說，首款正式發布的搭載鴻蒙OS 1.0的產品將用於榮耀智慧屏。「(鴻蒙OS)能不能用在手機上？」他說，「當然能。大家問我什麼時候用，我說隨時可用。」他又表示，華為明年將推出鴻蒙2.0，後年3.0，除完善相關技術外，鴻蒙OS會逐步應用在智能手表、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能終端上，著力構建一個跨終端的融合共享生態，重塑安全可靠的運行環境，為消費者打造全場景智慧生活新體驗。

余承東表示，隨着全場景智慧時代的到來，華為認為需要進一步提升操作系統的跨平台能力，包括支持全場景、跨多設備和平台的能力以及應對低時延、高安全性挑戰的能力，因此逐漸形成了鴻蒙OS的雛形，可以說鴻蒙OS的出發點和Android、iOS都不一樣，是一款全新基於微內核的面向全場景的分布式操作系統，能夠同時滿足全場景流暢體驗、架構級可信安全、跨終端無縫協同以及一次開發多終端部署的要求，鴻蒙應未來而生。

今年5月，受美國禁令影響，Google終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能也無法更新Android系統。當時有報道稱華為從2012年開始規劃自家操作系統鴻蒙，將成為Android系統的替代品。

（觀察者網/澎湃新聞）

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