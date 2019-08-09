颱風「利奇馬」台灣釀1死9傷　料減弱至強熱帶風暴登陸山東 (18:49)

台灣中央災害應變中心表示，強颱風「利奇馬」今午（9日）已減弱成為颱風，並在台北、宜蘭和花蓮均分別有9人因駕駛電單車或樹木倒塌等受傷，而昨日（8日）台北有名64歲男子爬樹修樹枝時意外摔落撞頭，送院後證實不治。
中央災害應變中心預計當地晚上8時會解除陸上颱風警報，明日（10日）上午會解除海上颱風警報。「利奇馬」遠離台灣後，台灣中部及南部山區從晚間起至明日的降雨會持續增加，高雄和屏東山區更有機會出現泥石流等狀况。
內地山東省氣象台表示，預計「利奇馬」會以強熱帶風暴的等級登陸山東，其後會北上進入黃海中部，而風眼將於11日下午至12日淩晨在山東半島再次登陸，山東省中東部地區有可能出現產生山泥傾瀉、泥石流及中小河流洪水等情况。氣象台又指出「利奇馬」後期路徑存在一定的不確定性，相信它穿過山東半島後進入渤海的可能較大。
受颱風影響，中國鐵路上海局集團表示，長三角鐵路將從8月10日凌晨12時起啟動防颱Ⅰ級應急響應，8月10日及11日經相關路線區段的旅客列車將停運及停售車票，又表示會密切關注颱風路徑變化，並根據風速、雨量和災害程度等，適時採取停運、停售和限速等措施。
（中央社/新華社/聯合報）
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