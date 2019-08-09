【逃犯條例】人民日報：暴力衝擊持續必毁香港發展根基 (11:25)

反對《逃犯條例》修訂風波未息。內地官媒《人民日報》今（9日）發表評論文章，表示若暴力衝擊活動持續，勢必毁蝕香港發展根基，幾代人努力換來的成果將會毁於一旦。
文章指出，香港的遊行示威和暴力衝擊活動已持續近兩個月，令香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象受到衝擊，若再亂下去，全社會要「埋單」。香港是一個多元的社會，存在不同意見或重大分歧並不奇怪，但若陷入「泛政治漩渦」，不但不能解決問題，更會阻礙經濟社會發展，當務之急要盡快走出政治紛爭，向暴力行為說不，也是人心所向。
文章稱，發展是香港的立身之本，錯過一次發展機會就會錯過一個時代，現今「一帶一路」及「粵港澳大灣區」正為香港提供難得的發展機遇。維護香港法治和社會政治穩定，才能聚焦發展，香港的道路才能愈走愈寬。
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