河北機械人交通警執勤　三款分負責巡邏諮詢警戒 (21:38)

邯鄲市公安局昨為機械人交警舉行上崗儀式，公安部交通管理科學研究所副所長周左鷹表示，向科技要警力走出了重要一步，「應該向全國推廣」。

這3款機械人交警具備多種功能，其中道路巡邏機械人交警可透過一套自動導航系統，自主識別車輛違法行為，並拍攝和驅離；還能自動巡邏、車牌識別、警示驅離、自動充電、遠程控制等。它亦有人臉識別、語言提示等功能，還可提醒和拍攝衝紅燈的非機動車和行人，協助維持交通秩序。

車管諮詢機械人交警主要在車管業務大廳「工作」，回答市民查詢，並指引辦理窗口位置，減少車管所服務壓力。事故警戒機械人交警則主要用於處理道路交通事故。該款機械人小巧輕便，可折疊，便於車載和人工裝卸；交警到達事故現場後，可遙控機械人到指定位置進行警戒提示預警；具備光電提示預警、語音提醒告知、文字標識告知等多重提示功能。

邯鄲市公安局長馬佔山表示，交通管理、執勤執法、車管服務的職能將逐步交予機械人，使之成為全天候24小時不下班的「交警」。這些機械人交警將應用在火車站、機場等重要交通節點，可以降低交警勞動強度、緩解交通壓力等。

（人民網/新華社）

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