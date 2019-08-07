雲南省委原書記秦光榮之子被公訴 (22:05)

天津檢察院第一分院在起訴書中稱，秦嶺利用擔任華融投資股份有限公司董事長、中國華融國際控股有限公司總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物；利用本人職務上的便利，非法佔有巨額公共財物，依法應當以受賄罪、貪污罪追究其刑事責任。

今年5月9日，69歲的秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。當時《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」報道，秦光榮主動投案，是因為他的兒子秦嶺涉華融賴小民系列案，已經在數月之前被帶走調查；秦光榮迫於壓力，攜妻黃玉蘭投案，成為中央紀委國家監委發布的第一個投案自首的原省部級一把手。

賴小民是華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長，2018年4月涉嫌受賄、貪污、重婚等案落馬，由國家監察委員會立案調查，調查終結後移送最高檢察院審查起訴，經最高檢察院依法指定管轄，今年2月交由天津市檢察院第二分院審查起訴。

秦嶺2016年6月24日獲委任華融投資非執行董事，華融投資當日發布的公告介紹秦嶺時稱，其時年38歲；擁有逾15年財務經驗；獲得中國人民大學頒發的博士學位。一個多月後，秦嶺由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為主席。有華融內部人士透露，秦嶺的惡劣之處在於賴小民落馬後仍不收手，「裏應外合搞錢」。

（北京青年報/北京日報微博/中國經濟周刊）

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