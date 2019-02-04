【逃犯條例】《人民日報》：「一國兩制」底線不容挑戰　《環時》：世界各地示威群體都是「烏合之眾」 (08:27)

文章稱，近期激進分子以「反修例」為名，在香港製造一系列極端暴力事件，不僅破壞香港繁榮穩定大局，也已經觸及「一國兩制」原則底線，性質十分嚴重，影響十分惡劣。

文章又指出，「一國兩制」中，「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮，故強調「三條底線」不能觸碰，分別是絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威，和絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。

另一官媒《環球時報》亦於今日發表題為〈暴力示威不是香港年輕人的集體標籤〉的社評，稱參與示威活動的年輕人是受「覺得好玩、被別人激將和煽動、受到現場氣氛的裹挾」等因素影響，呼籲年輕人要獨立思考，不要被有政治私利和野心的人所利用。

社評又認為，世界各地示威群體都是「烏合之眾」，受極少數「政治領袖」操縱，更點名前政務司長陳方安生和民主黨創黨主席李柱銘，「香港激進反對派頭面人物的子女都在哪裏，他們的孩子有誰在示威隊伍裏衝鋒陷陣？結果是，從陳方安生到李柱銘，他們的子女基本都送到了國外，與警察衝突的危險場合決不會有他們孩子的身影」。

逃犯條例 相關報道：

港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本 須加強香港青年愛國教育

回應港府警方 民陣：譴責示威者致民怨火上加油

張建宗籲包容警隊有偏差 李家超：警察履行職責就是最中立

民建聯經民聯支持港澳辦立場 籲市民抵制暴力

浸大生買「激光電筒」被捕 警稱「雷射槍」 被指藏攻擊性武器 市民不滿夜圍深水埗警署

佩洛西：美國會復會後跨黨派推進《香港人權與民主法案》