【逃犯條例】《人民日報》：「一國兩制」底線不容挑戰　《環時》：世界各地示威群體都是「烏合之眾」 (08:27)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。內地官媒《人民日報》今日（7日）發表題為〈「一國兩制」底線不容挑戰〉的頭版評論員文章，是《人民日報》連續3日於頭版發文評論香港問題。
文章稱，近期激進分子以「反修例」為名，在香港製造一系列極端暴力事件，不僅破壞香港繁榮穩定大局，也已經觸及「一國兩制」原則底線，性質十分嚴重，影響十分惡劣。
文章又指出，「一國兩制」中，「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮，故強調「三條底線」不能觸碰，分別是絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威，和絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。
另一官媒《環球時報》亦於今日發表題為〈暴力示威不是香港年輕人的集體標籤〉的社評，稱參與示威活動的年輕人是受「覺得好玩、被別人激將和煽動、受到現場氣氛的裹挾」等因素影響，呼籲年輕人要獨立思考，不要被有政治私利和野心的人所利用。
社評又認為，世界各地示威群體都是「烏合之眾」，受極少數「政治領袖」操縱，更點名前政務司長陳方安生和民主黨創黨主席李柱銘，「香港激進反對派頭面人物的子女都在哪裏，他們的孩子有誰在示威隊伍裏衝鋒陷陣？結果是，從陳方安生到李柱銘，他們的子女基本都送到了國外，與警察衝突的危險場合決不會有他們孩子的身影」。
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