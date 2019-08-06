柯文哲「台民黨」成立 　對外關係倡採務實路線 (20:41)

今日也是柯文哲60歲的生日，成立大會吸引上千支持者，大會由柯文哲的子弟兵陳思宇、柯粉俱樂部發言人林珍羽擔任主持人。成立大會應到黨員111人，實到72人，其中有多人是台北市政府的官員。陳思宇表示，大會確認台灣民眾黨的簡稱民眾黨，英文縮寫為「TPP」，屬於柔性政黨，事務所將位在台北市，只要年滿16歲，具備台灣籍，就可以申請，允許雙重黨籍，不收黨費。

針對民眾黨黨章，林珍羽表示，民眾黨宗旨是為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主自由多元開放法治人權，關懷弱勢，永續經營的台灣價值得以具體實現。民眾黨遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則是採取務實路線，以爭取台灣最大的生存空間，確保主體性。

柯文哲接着發表簡短演講，他表示，台灣民主發展30年，出現政黨輪替，但因意識型態、政黨惡鬥，造成台灣長期內耗、空轉，面臨發展困境，「組黨，就是扛起改變政治文化的責任」。他又以黨主席身分，簽下台灣民眾黨的第一份公文，確認台灣民眾黨的政黨章程，下午由市府顧問蔡壁如親自送到內政部。

（中央社/聯合報）

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