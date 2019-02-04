應急部檢查6省市化工企業安全　發現476項隱患 (18:27)

應急管理部表示，為汲取歷年來高溫季節化工事故及河南能源化工集團有限公司義馬氣化廠「7·19」重大爆炸事故教訓，已深入審查化工企業在生產安全上存在的問題，防範重大風險，扭轉當前化工事故頻生情况。應急管理部近日組織了6個檢查組到6省市展開執法檢查，重點檢查各地高溫季節危險化學品儲存場所安全措施落實情况，以及化工企業空氣分離裝置安全運行情况。

今次執法檢查涵蓋危險化學品倉儲管理、風險評估分級、安全設計、安全防護距離、重大危險源監控、特殊作業管控、油氣罐區報警聯鎖和緊急切斷、安全責任制落實等25個方面。每個檢查組至少配備兩名化工專家，採取突擊檢查，力求掌握真實情况並解決問題。結果檢查12個地市43家化工危險化學品企業後，發現問題隱患476項，其中重大隱患17項，責令停產停業整頓6家，但應急部並沒有透露停業整頓的是哪6家企業及其所涉什麼隱患。

今年以來，應急管理部已對22個省份組織展開執法檢查和明查暗訪，抽查化工企業150家，發現並督促整改各類隱患1600多項。

（澎湃新聞）

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